В Пекине прошло заседание Международного центра Низами Гянджеви на тему «Роль Китая в международных отношениях», сообщили haqqin.az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Согласно информации, в ходе заседания обсуждались вопросы, посвященные роли Китая в мировой финансовой системе, вклад Китая в вопросы управления и безопасности.

Во встрече приняли участие бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, генеральный секретарь ЛАГ Амр Мусса, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску и другие.

О роли Китая в мире рассказали ректор Пекинского университета Лин Цзяньху, генеральный директор Китайской академии социальных наук Хуан Пин.

Участники заседания высоко оценили роль Китая в современном мире и отметили его роль в мировой политике.