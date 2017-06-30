Бывшего замглавы администрации Назарбаева осудили на пять лет

Есильский районный суд Астаны вынес приговор по делу бывшего замглавы администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева и заместителя заведующего отделом внутренней политики администрации президента Николая Галихина. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает портал Tengrinews.kz.

Майлыбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненному лишению права занимать должности в государственных органах. Галихин осужден на четыре года.

Суд также обратился к президенту Казахстана с предложением лишить бывших чиновников всех государственных наград. В связи с секретностью уголовное дело рассмотрено на закрытом судебном заседании.

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали Майлыбаева и Галихина 16 января.

Баглан Майлыбаев занимал пост заместителя руководителя АП Казахстана с 2011 года по 12 января 2017-го, ранее он работал заместителем министра информации, пресс-секретарем президента республики и руководителем его пресс-службы. Награжден орденом «Курмет» и медалями.