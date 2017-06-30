Берлин призвал не переносить внутреннюю политику Турции в Германию

Конфликтная ситуация, в которой оказались ФРГ и Турция, настолько сложна, что выступления турецких политиков перед соотечественниками в Германии могли бы подлить масла огонь, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает РИА Новости.

В четверг Габриэль заявил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проживающими в Германии турками, запрос о проведении которой в рамках его визита на саммит G20 был направлен Анкарой, не соответствует повестке мероприятия. Он отметил, что считает неуместным привозить в Германию внутренние конфликты других стран и вести на ее территории предвыборную борьбу. Анкара назвала эти комментарии неприемлемыми.

«Внешнеполитические интересы в данное время таковы, что мы видим, что конфликтная ситуация с Турцией так велика и сильна, что мы не советуем подливать дальше масло в огонь при помощи переноса турецкой внутренней политики на общественные мероприятия в Германию», — заявил Габриэль.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком городе Гамбург.

Это не первый случай, когда власти европейских стран, в которых проживает значительная турецкая диаспора, отказывают Анкаре в проведении агитации на своей территории. В марте, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в Конституцию, разгорелся скандал в связи с тем, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.