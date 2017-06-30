Польша будет закупать американский газ

Польша надеется диверсифицировать поставки российского газа за счет американского сланцевого. Об этом сегодня в интервью агентству PAP заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

«Значением газового контракта с Соединенными Штатами была бы политическая стабильность», — цитирует РИА «Новости» главу МИД.

По его словам, одной из тем предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который на следующей неделе посетит Варшаву, будет энергетическое сотрудничество. «Мы очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики», — подчеркнул министр.

Ожидается, что в четверг Трамп проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, а также встретится с лидерами стран «Трехморья» (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей).