Дом Гитлера в Австрии изъяли в пользу государства

Конституционный суд Австрии подтвердил законность отчуждения в пользу государства дома в городке Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился Адольф Гитлер. Решение об этом вынесла 30 июня коллегия судей Конституционного суда.

Экспроприация дома отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит конституции, заявил президент Конституционного суда Герхарт Хольцингер. Он указал, что только экспроприация позволит властям на законном основании распоряжаться домом и воспрепятствовать его использованию в качестве символа нацистского режима, пишет Deutsche Welle.

Тем самым суд отклонил ходатайство бывшей владелицы дома, протестовавшей против решения парламента и правительства Австрии об отчуждении дома, принадлежавшего ей на протяжении десятилетий.

Хозяйка неоднократно отклоняла предложения властей о продаже дома, в котором после войны находилась сначала библиотека, затем школа, а потом мастерская для инвалидов. С 2011 года дом пуст.