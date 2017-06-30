Одного из беглых нелегалов-азербайджанцев нашли в Москве

В Москве полицейские Мордовии задержали одного из беглых нелегалов – Исмата Гусейнова.

Напомним, уроженцы Азербайджана Исмат Гусейнов и его земляк Джалал Асланов сбежали во вторник от охраны из центра временного содержания иностранцев в Рузаевке.

На поиски беглецов были брошены сотрудники уголовного розыска, ППС, оперативники и представители других подразделений МВД по РМ. Пока удалось найти одного из беглецов.

Его задержали в российской столице. Как Гусейнов добрался до Москвы, не сообщается. Его товарищ Джамал Асланов по-прежнему находится в розыске.