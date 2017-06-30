Бизнесмены США добивались смягчения антироссийских санкций

Технологические компании США пытались добиться от правительства смягчения антироссийских санкций и разрешения контактировать с Федеральной службой безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, запрет для американских компаний на деловые отношения с ФСБ был частью санкций, введенных администрацией Барака Обамы, и угрожал им падением продаж.

Агентство напоминает, что западные компании должны получать разрешение от ФСБ, чтобы применять технологии, использующие шифрование. Перед тем как утвердить технологию, ФСБ может потребовать конфиденциальные данные о безопасности продукта, включая исходный код, контролирующий основные операции компьютерного обеспечения.

Сообщается, что лоббированием смягчения антироссийских санкций занимались неправительственная ассоциация частного бизнеса США, Американо-российский деловой совет и Американская торговая палата в России, которые опасались, что санкции могут остановить продажу автомобилей, медицинского оборудования и землеройно-транспортных машин, имеющих программное обеспечение с шифрованием.