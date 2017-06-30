В Средиземном море исчезли 60 мигрантов

Не менее 60 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море, сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.

"Восемьдесят выживших были доставлены в порт Бриндизи (Италия), сотрудникам МОМ сообщили, что судно, на котором находилось около 140 человек, перевернулось. Около 60 мигрантов числятся пропавшими без вести", — написал ди Джакомо на своей странице в Twitter.

По данным агентства Франс Пресс, судно отплыло от берегов Северной Африки в понедельник и спустя пять часов начало тонуть.