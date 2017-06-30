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Во Франции началось следствие по делу Ле Пен

 

Во Франции началось следствие по делу лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, которую обвиняют в «злоупотреблении доверием» и незаконном расходовании средств Европарламента. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на правоохранительные органы Франции.

Как сообщается, разбирательство началось в начале 2017 года. Тогда французская полиция обыскала штаб-квартиру «Национального фронта» в Париже и допросила телохранителя Ле Пен Тьерри Лежье и главу канцелярии Катрин Гризье, которые, как установи следователи, были незаконно оформлены и получали зарплату как помощники депутата Европарламента.

Тогда Ле Пен тоже вызывали на допрос, однако она отказалась приходить, сославшись на депутатский иммунитет. Все обвинения в свой адрес она отвергла.

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