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Госдеп порадовался приговору убийцам Немцова

 

Госдепартамент США удовлетворен приговором убийцам российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщается в документе на сайте американского дипведомства.

«Мы приветствуем новость о том, что пять ответственных за убийство Бориса Немцова человек были осуждены. Мы еще раз призываем российское правительство удостовериться, что все причастные к этому убийству лица — включая организаторов — понесут справедливое наказание», — сообщается в заявлении.

Госдепартамент также отмечает, что со смертью Немцова Россия потеряла поборника демократии и прав человека. «Бориса Немцова больше нет, однако его патриотический дух живет в людях России — и молодых, и стариках — тех, кто стремится к построению демократической, процветающей и открытой России», — подытоживают авторы.

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