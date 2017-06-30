Подписаться на уведомления
 

Украина задержала российских пограничников

 

В погранслужбе ФСБ надеются, что задержанные на Украине российские пограничники скоро будут возвращены на родину в соответствии с нормами международного права. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что этот вопрос решается с привлечением возможностей погранпредставителей двух стран. Кроме того, там подтвердили, что задержанные в ночь на 30 июня сбились с маршрута на учениях в Крыму и вышли на территорию Украины. Они арестованы на 15 суток.

О задержании двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России сообщил ранее в пятницу глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. У россиян, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса. Была также найдена лодка, на которой они причалили.

868 просмотров


Старости
Мосул пал. Почти
Мосул пал. Почти наш комментарий
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
1 Июл 31° / 22°
2 Июл 36° / 24°
3 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Марадона хочет возглавить сборную России по футболу
Запад разочарован и Грузией haqqin.az из Тбилиси
Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi
Так кто же взрывает Европу? наш комментарий
Из-за шторма задерживается рейс Москва-Баку
Араз Ализаде: «Абсолютно бессмысленно вести переговоры с Арменией» эксклюзив
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом эксклюзив
От голода в Сомали могут умереть десятки тысяч детей
Украина задержала российских пограничников
В Баку распродают имущество ликвидированных банков
Госдеп порадовался приговору убийцам Немцова
Трамп: «Нужно принять меры против КНДР»
Во Франции началось следствие по делу Ле Пен
В Средиземном море исчезли 60 мигрантов
Бизнесмены США добивались смягчения антироссийских санкций
Одного из беглых нелегалов-азербайджанцев нашли в Москве
Дом Гитлера в Австрии изъяли в пользу государства
Польша будет закупать американский газ
В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Эрдоган поговорил с Трампом и позвонит Путину
Ле Пен вызвали на допрос
Платье невесты Месси на свадьбу доставили два вооруженных охранника
Берлин призвал не переносить внутреннюю политику Турции в Германию
Бывшего замглавы администрации Назарбаева осудили на пять лет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться