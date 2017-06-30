Украина задержала российских пограничников

В погранслужбе ФСБ надеются, что задержанные на Украине российские пограничники скоро будут возвращены на родину в соответствии с нормами международного права. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что этот вопрос решается с привлечением возможностей погранпредставителей двух стран. Кроме того, там подтвердили, что задержанные в ночь на 30 июня сбились с маршрута на учениях в Крыму и вышли на территорию Украины. Они арестованы на 15 суток.

О задержании двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России сообщил ранее в пятницу глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. У россиян, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса. Была также найдена лодка, на которой они причалили.