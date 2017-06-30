От голода в Сомали могут умереть десятки тысяч детей

Благотворительная организация Save the Children /"Спасем детей"/ сегодня предупредила, что свыше 20 тыс детей в 9 округах Сомали рискуют умереть от голода в ближайшие месяцы, если международное сообщество не продолжит оказывать экстренную помощь этой страдающей от засухи стране.

Согласно результатам исследования, проведенного Save the Children совместно с организациями Concern Worldwide и Action Against Hunger в 9 округах страны, в половине из них возросло количество случаев острого недоедания.

"Нехватка продовольствия и растущее число голодающих детей внушают тревогу, если не сказать больше", -- заявил директор сомалийского представительства Save the Children Хассан Нур Саади.

По оценкам ООН, количество жителей Сомали, нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 6,7 млн человек, что составляет более половины населения страны.

Save the Children полагает, что для спасения жизней работающие в стране гуманитарные организации нуждаются в 1,5 млрд долларов США, из которых к настоящему моменту выделено только 550 млн.