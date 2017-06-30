Центр стратегических разработок (ЦСР) России, возглавляемый бывшим министром финансов России, заместителем председателя экономического совета при президенте России Алексеем Кудриным вслед за программой экономического развития России на ближайшие годы, представил и концепцию внешней политики страны.

Стоит отметить, что в России на данный момент фактически сформировались два соперничающих друг с другом системных института, которые разрабатывают стратегию долгосрочного развития России, а затем они представляются президенту Владимиру Путину. Первый институт возглавляет Алексей Кудрин, а второй бизнес омбудсмен Борис Титов.

30 апреля 2016 года президент Путин назначил Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте. Несколькими днями ранее Кудрин возглавил реанимированный ЦСР, сообщив журналистам, что по поручению Путина займется подготовкой стратегии развития России после 2018 года. Сообщалось, что программа полностью должна быть готова к лету 2017 года и, по словам главы ЦСР, может стать де-факто программой Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Примечательно, что в своем новом докладе институт Кудрина уделяет большое значение нагорно-карабахскому конфликту, отмечая важность присутствия России в регионе как главного миротворца.

В глобальном подходе ЦСР предлагает российским властям отказаться от конфронтации с Западом, считая это главной причиной технологического и экономического отставания России.

Эксперты отмечают, что современный мир переживает коренные трансформации. Меняется баланс сил. Ключевое свойство этих изменений - формирование полицентричного мира. США теряют военно-политическую и экономическую роль. Увеличивается военный и экономический потенциал КНР. Активную роль в мировой экономике играет Европейский союз.

"Его политический вес в будущем может вырасти, несмотря на сложности евроинтеграции", - полагают авторы доклада.

Динамика баланса сил порождает конфликтный потенциал. Высока вероятность роста соперничества между ключевыми игроками. Усугубляется ряд глобальных проблем. Вместе с тем достигнутые уровни глобализации дают возможность снизить негативные тенденции, сделав цену конфликтов неприемлемой. В интересах России - содействовать реализации этого сценария, считают в ЦСР.

Во внешней политике России необходимо избежать двух крайних альтернатив - самоизоляции страны, милитаризации хозяйства и общества и хаотичного отступления, односторонних уступок и сдачи позиций под влиянием обострения внутренних проблем.

"Обе альтернативы чреваты катастрофой для страны", - полагают эксперты.

В отношениях с ЕС эксперты советуют России дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри союза, поддержки ультраправых и ультралевых сил. Вместо этого обеим сторонам необходимо определить направления и ожидаемые результаты избирательного сотрудничества, к которому обе стороны могут быть готовы уже в нынешней сложной политической обстановке.

Что касается конфликта между Россией и США, то, по мнению ЦСР, он усугубляется низким уровнем экономической взаимозависимости. Однако, отношения между двумя странами являются системообразующими в вопросах евроатлантической безопасности. Несмотря на имеющиеся противоречия, обе стороны заинтересованы в продолжении диалога.

Украина как партнер потеряна для России на долгое время, не к месту и другие замороженные конфликты

Так, полагают в ЦСР, России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению карабахского конфликта, вернуться к обсуждению проекта решения приднестровской проблемы.

"Нужна дальнейшая нормализация отношений с Грузией, восстановление дипломатических отношений и безвизового режима с Тбилиси, содействие примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией", - говорится в докладе ЦСР.