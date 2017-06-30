Из-за шторма задерживается рейс Москва-Баку

На фоне неблагоприятных погодных условий задерживается рейс Москва (Внуково) - Баку, говорится в сообщении на сайте Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как передает РИА Новости, в целом в аэропортах Москвы задержаны 120 рейсов и еще семь отменены.

Так, по состоянию на 20:55 в аэропорту "Внуково" задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" — 52 рейса задержаны, еще шесть — отменены, в "Шереметьево" — 66 задержанных рейсов. Данных по "Жуковскому" сервис Яндекса не приводит. Причины задержки и отмены рейсов не указываются, однако в пятницу днем в Москве начался сильный ливень.