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Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi

 

Крупнейшая социальная сеть Facebook приступает к глобальному запуску функции поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android, говорится в сообщении компании.

"В прошлом опция "Найти Wi-Fi" уже работала в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает интернет через мобильную связь", — напоминает компания.

Функция "Найти Wi-Fi" поможет увидеть на карте/списком те ближайшее компании и организации, которые указали на своих страницах наличие у них доступного Wi-Fi.

Для того, чтобы найти точки Wi-Fi, необходимо открыть в приложении Facebook вкладку "Дополнительно" и затем нажать на "Найти Wi-Fi"/ Find Wi-Fi.

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