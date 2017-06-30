Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi

Крупнейшая социальная сеть Facebook приступает к глобальному запуску функции поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android, говорится в сообщении компании.

"В прошлом опция "Найти Wi-Fi" уже работала в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает интернет через мобильную связь", — напоминает компания.

Функция "Найти Wi-Fi" поможет увидеть на карте/списком те ближайшее компании и организации, которые указали на своих страницах наличие у них доступного Wi-Fi.

Для того, чтобы найти точки Wi-Fi, необходимо открыть в приложении Facebook вкладку "Дополнительно" и затем нажать на "Найти Wi-Fi"/ Find Wi-Fi.