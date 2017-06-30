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Так кто же взрывает Европу? наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Вопреки распространенному убеждению, что страны Европы и Америка подвергаются нападениям террористов по приказу и при организационной помощи лидеров «Исламского государства», основная масса нападений совершается джихадитами самостоятельно. Многие из них не имеют никаких контактов с радикальными ячейками или группировками в Ираке и Сирии. Такой вывод содержится в докладе «Радикализация и джихадистские нападения на Западе», подготовленном и распространенном экспертами из американского университета Джорджа Вашингтона, итальянского Института международных политических исследований и нидерландского антитеррористического центра ICCT.

Специалисты подсчитали, что за три года с момента провозглашения «халифата» в июне 2014 года, нападениям на Западе подверглось восемь стран, была совершена 51 атака. Больше всего досталось Франции – 17 эпизодов, 16 терактов случилось в Соединенных Штатах, семь – в Германии. В терактах погибло 395 человек, свыше полутора тысяч ранено. Участие в терактах приняло 65 человек, большинство из которых погибли во время нападения – 43 террориста. 21 арестовали, один в розыске. Средний возраст участников терактов, а это в основном мужчины и лишь две женщины, – чуть старше 27 лет, хотя встречаются и пятнадцатилетний, и самый старший пятидесяти двух лет.

Лишь 17% были обращены в ислам, остальные воспитывались в мусульманских традициях. Не подтверждается миф, будто теракты совершают преимущественно беженцы. 73% террористов – граждане той страны, где произошел теракт. 14% - граждане соседних стран либо обладатели права на жительство. Лишь 5% - беженцы или претенденты на убежище, а 6% - нелегалы или ожидавшие высылки.

Дальше еще интереснее: 82% так или иначе сталкивались до теракта с правоохранительными органами. 18% имели за плечами тюремное заключение, 57% были зафиксированы как правонарушители. Опыт участия в боях в Сирии и Ираке был у 18%. И лишь в 8% случаев есть признаки того, что распоряжения об организации нападения исходили от руководителей «Исламского государства». В 66% терактов некая непрямая связь с ИГИЛ прослеживается, а в 26% случаев это были акции людей, никогда не имевших контактов с джихадистами, но действовавшими под их пропагандистским влиянием.

Из доклада вытекает несколько важных вещей:

- среда для распространения джихадистских идей,

- неблагополучная молодежная среда в больших городах и их пригородах, люди, имевшие проблемы с законом и готовые пойти на углубления своего конфликта с государством и западным обществом;

- полиция и спецслужбы в поиске потенциальных террористов недостаточно внимания уделяют уже засветившимся правонарушителям;

- в первую очередь речь идет о собственных обиженных гражданах и лишь затем о тлетворном влиянии пропагандистских сетей ИГИЛ.

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