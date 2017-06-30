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Запад разочарован и Грузией haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

«Венецианская комиссия разочарована…» С этими словами сегодня покинул Грузию председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, принимавший участие в 17-ом конгрессе конституционных судов Европы, состоявшемся в Батуми.

Журналистов устроивших в аэропорту импровизированную пресс-конференцию больше интересовали не дискуссии на судебном конгрессе, а мнение высокого гостя о новой Конституции Грузии.

Сказать, что Дж. Букиккио был разочарован редакционными поправками главного закона значило бы ничего не сказать. «Эти поправки не соответствует согласованному с Венецианской комиссией варианту Букиккио» - безо всякой дипломатии заявил председатель Венецианской комиссии.

Более того, по его мнению, документ, принятый большинством грузинского парламента обладает низкой степенью легитимности. В заключение высокий гость констатировал, что конституционный процесс зашел в тупик. После всего сказанного странно было вечером слушать выступление председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, призвавшего президента Венецианской комиссии склонить оппозицию к компромиссу(?!), дабы она согласилась с окончательной редакцией Конституции.

Однако судя по последним сообщениям о реакции Венецианской комиссии «она мягко говоря, огорчена конституционными изменениями в Грузии». Иначе говоря, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио фактически солидаризировался с оппозиционной точкой зрения, согласно которому конституционные изменения имеют авторитарную начинку. Но об этом haqqin.az уже сообщал.

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