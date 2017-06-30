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Марадона хочет возглавить сборную России по футболу

 

Легендарный футболист и тренер Диего Марадона заявил, что готов возглавить сборную России по футболу.

«Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — отметил Марадона, прибывший в Москву 30 июня, сообщает «Советский спорт».

В настоящее время сборную РФ возглавляет Станислав Черчесов. Перед ним стоит задача вывести сборную в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, напоминает СМИ.

Ранее российская команда заняла третье место в группе А на Кубке конфедераций и не сумела выйти в полуфинал, проиграв в заключительном матче группового этапа мексиканцам со счетом 1:2. 

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Марадона хочет возглавить сборную России по футболу
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