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«Формулу-1» в Баку посетили более 70 тысяч человек Ариф Рагимов раскрывает цифры

Автор: Отдел информации 

Операционная компания Baku City Circuit сообщила о том, что посещаемость второго в истории Гран При Формулы-1 на городской трассе в Баку поставила новый рекорд - 71 541 зритель.

По сравнению с прошлым годом уровень продажи билетов вырос на 30%, тогда как число зарубежных зрителей – на 100%. Гости из более чем 65 стран стали свидетелями одной из самых драматичных и непредсказуемых гонок в Формуле-1 за последние годы.

«Сложно передать словами чувство гордости, которое я испытываю после такого потрясающего гоночного уик-энда, – заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов, слова которого приводит «Автоспорт». – Такое значительное увеличение аудитории является свидетельством прогресса, достигнутого в популяризации Формулы-1 в Азербайджане.

Мы были уверены, что всех гостей нашей трассы и зрителей у телеэкранов ждёт потрясающее шоу, но не могли даже представить, какая всё-таки это будет невероятная гонка.

Эта гонка оправдала статус Baku City Circuit как одной из самых интересных трасс в календаре Формулы-1. Уверен, что Гран При запомнился всем надолго, а концерты таких звёзд, как Таркан, Николь Шерзингер, The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри, стали вишенкой на торте для всех посетителей.

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и с нетерпением ждём объявления планов по поводу гонки 2018 года, которая пройдёт в апреле. Если вы были на прошедшем Гран При, то ни за что не пропустите наш этап в следующем сезоне!».

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