На Южном Кавказе, как и во всем остальном мире, по крайней мере в той его части, что по эту сторону экватора - лето. А это время года твердо ассоциируется у большинства людей с сезоном отпусков. Это актуально и для тех, кто едет за рубеж, и для тех, кто остается дома – ведь вторые очень часто сами принимают туристов, от которых зависит их благосостояние.

«Кавказец не будет прислуживать в гостинице!»

На Южном Кавказе – вступил в свои права его величество туристический сезон.

Еще лет 10 назад туризм в наших странах воспринимался как некое дополнение ко всему остальному – да, хорошо, когда много иностранцев приезжают, но на это не проживешь.

Сложно сказать, почему к туризму было такое поверхностное отношение - при том, что даже в суперазвитых странах вроде Франции и Италии, туристическая отрасль является одним из источников доходов для значительной части населения.

Вероятно, это было связано с предубеждением, которое появилось еще в советское время. Прекрасно помню, как на излете СССР, в конце 80- годов, туризм вообще не рассматривался как отрасль экономики, достойная упоминания.

«Кавказец не будет прислуживать в гостинице», «Кавказская женщина не будет работать уборщицей в отеле» - типичные доводы того времени.

Говорили это искренне, ни на минуту не сомневаясь, что все именно так и будет – что желающие открыть гостиницу будут сталкиваться с фатальным дефицитом кадров.

Как говорится, «человек предполагает – бог располагает»... Бог счел нужным отобрать у кавказцев, как и у многих других, социальные блага, дарованные социализмом - пришли новые времена, и когда нужда прижала – все вдруг позабыли, что «кавказцу не пристало быть обслугой». Теперь работают как миленькие – и метрдотелями, и швейцарами, и уборщицами, и этажницами, и официантками.

Экономические неурядицы быстро смывают с людей ненужный лоск, и лучше любой палки сбивают с них спесь – особенно если она на пустом месте.

Со временем оказалось, что туризм может быть чем-то намного больше, нежели приятное, но в целом, бесполезное дополнение к остальной экономике.

Понимание этого на Кавказе пришло в разное время, и по разным причинам – начиная от общего обнищания, заканчивая опасным снижением цен на энергоносители. Так или иначе, сегодня в нашем регионе, туризм – одна из приоритетных отраслей экономики.

«Вышел сегодня на улицу и попал в Африку»

Недавно Всемирный экономический форум обнародовал рейтинг конкурентоспособности в области туризма, который показал, что страны Южного Кавказа занимают примерно близкие места в списке – Грузия 70-е место, Азербайджан – 71-е, Армения – 84-е.

Если учесть, что в рейтинге оценивается 136 стран, то показатели вполне себе средние, и демонстрируют, что нам всем еще есть куда расти.

Улучшение туристического климата – дело рук не только правительства, но и общества в целом.

Общества, которому приходится, к примеру, привыкать к диковинным и непривычно выглядящим гостям из азиатских стран.

К туристам, которые ходят в специально для них открытые увеселительные заведения, живут в построенных специально для них отелях... Ходят по улицам большими группами странных, непонятных людей, кто в хиджабе, кто в индусской чалме, кто с раскосыми глазами, порождая в сердцах слишком уже «национально ориентированных» граждан тревожный лозунг - «Спасайте отечество, китайцы идут».

Это не показатель какого-то особого расизма, и уж тем более такие настроения очень редко перерастают в какие-то реальные инциденты. Это кухонная ксенофобия, по сути безвредная, но... Не следует забывать, что любые пороки и проблемы появляются из того, что совсем недавно было детской шалостью.

Очевидно, что на все нужно время. Вероятно, пройдет несколько лет, и культурный шок от соприкосновения с чуждым, незнакомым миром пройдет, и уже никто не будет жаловаться «Вышел сегодня на улицу, и такое ощущение появилось, что я где-то в Африке (Азии, Америке, Европе)»...

Наверное поймут, что много иностранных туристов - это хорошо не только с экономической, но и с обычной, человеческой точки зрения. Когда вокруг много иностранных гостей – это в первую очередь показатель того, что и своя страна – не самое последнее и унылое место на земле.

Если сотни тысяч человек готовы сесть в самолет, прилететь к вам не ради вопроса жизни и смерти, а просто так, полюбоваться городами, попробовать кухню, насладиться природой – значит, и вы чего-то стоите.

Если кто-то решил вместо Парижа поехать в Баку или Тбилиси, то это конечно не значит, что наши города конкурируют с французской столицей, но по крайней мере это показывает, что и они тоже имеют свою ценность.

Когда вы идете по городским улицам, и там много самых разных людей – кто-то в хиджабе, кто-то в чалме, кто-то с кипой на голове, а кто-то в обтягивающих шортах и пирсингом на пупке – это в значительно степени характеризует и ваш город – как современный, терпимый, и привлекательный для людей самых различных национальностей, гражданств, и религиозных предпочтений.

В конце концов, происходит нормальный культурный обмен, который играет на руку не только экономическому, но и интеллектуальному развитию – чем больше люди видят много чего разного и непохожего, тем меньше у них штампов, догм и устаревших представлений, которые так и норовят утащить нас назад.

Большую пользу приносит и то, что наши люди учатся преодолевать свои местные комплексы, и начинают понимать – любая работа заслуживает уважения. Лучше идти работать официантом в ресторане или швейцаром в гостинице, и зарабатывать себе на жизнь, чем бездельничать дома, рассказывая о двух, а то и трех дипломах самых престижных вузов.

Официант – это звучит гордо!

Мы все слышим истории о том, что дети американских и европейских богачей как ни в чем не бывало подрабатывают официантами в кафе и ресторанах... Можно конечно взвыть от ужаса, с криком «Я не для того растил сына, чтобы он прислуживал бог знает кому!», но пример западных стран в итоге наглядно показал, кто остался в выигрыше от такого подхода.

При любом раскладе и в любой ситуации в выигрыше остается тот самый сын богача, который с детства приучен к тому, что задарма не бывает ничего...

А наши соседи турки... Посмотрите на их молодежь - на 18, 19, 20-летних пацанов, которые все лето работают вместе с отцами... Разве Турция от этого что-то проиграла? А может, в том числе и благодаря этому - Турция сегодня 15-я экономика мира, которая производит все на свете – от гаек до кораблей.

В туристической сфере значительную роль играет малый и средний бизнес - семейные рестораны, маленькие гостиницы, хостелы – и везде в них работают целые поколения – отцы, дети, а иногда и внуки...

Это только со стороны кажется малозначительным явлением, а на самом деле - именно так и происходит формирование той самой культуры труда, которая так сильно развита в Америке, Европе, Турции, и которая еще так слаба у нас..

Не бойтесь иностранцев – они не кусаются, и не приезжают к нам, чтоб взорвать себя.

Не бойтесь иностранных туристов – то, что они не стесняются ходить толпами в наших городах - это наше преимущество, как стран цивилизованных и современных.

Не бойтесь их обслуживать - ведь только так растет культура труда, а именно культура труда, а не природные ресурсы, дарованные Всевышним, сделали богатыми нынешние страны-лидеры.

Не бойтесь контактов с ними – страхи о том, что «они сотрут нашу идентичность» - беспочвенны, так как идентичность – она не карандашом написана, и не стирается так быстро. А если стирается, то значит она нетвердая и поверхностная, выходит – туда ей и дорога.

И в конце концов не забывайте, что вся мировая история показывает - открытые общества, особенно приморские, всегда оказывались более цивилизованными, чем внутренние регионы, не говоря уже о горах.

Такого рода общества хотя и выглядят мягкотелыми, но при этом они более живучие и устойчивые.

Возможно, спартанцы не любили иностранцев, не нуждались в культурном обмене с ними и считали их недостойными себя, но в конце концов, именно им надавали по шеям намного раньше, чем всем остальным греческим городам…