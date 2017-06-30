Трамп хочет судиться с CNN

Президент США Дональд Трамп не исключает подачи судебного иска против новостного телеканала CNN. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS, излагая и комментируя высказывания главы американской администрации на приеме для сбора средств в пользу Республиканской партии США, устроенном 28 июня в его собственном отеле в Вашингтоне, передает ТАСС.

Мероприятие было закрытым для прессы, но, по словам CBS, аудиозапись выступления Трампа добыло и в пятницу же распространило сетевое издание The Intercept.

Согласно публикации, президент США в 40-минутной речи резко высмеивал CNN и нынешнее руководство канала во главе с президентом Джеффом Закером. Оно, на его взгляд, «позорно» испортило бренд своей телекомпании.