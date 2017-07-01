Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит, три человека пострадали, передает ABC.

Как сообщает телеканал, стрелок убит, однако полиция не предоставила детали. По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

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Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкса (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, перестрелка произошла в 14.50 по местному времени. На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию, по меньшей мере, два человека пострадали. Инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Полиция обследует все этажи в поисках стрелка, который предположительно вооружен винтовкой. Отмечается, что он возможно является бывшим сотрудником больницы.

По данным газеты New York Times, ранения получили три врача.