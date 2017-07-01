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Бахруз Гулиев: «Блогер Фикрет Мамедов потерял честь»

 

«Если бы в жилах Фикрета Мамедова текла азербайджанская кровь и он бы сохранил свою честь, то никогда бы не озвучил такие уничижительные мысли про азербайджанский язык. Такое мог сказать только человек с армянскими корнями». Об этом в интервью местным СМИ заявил главред правительственной газеты Səs Бахруз Гулиев.

По его словам, своим выступлением Фикрет Мамедов поставил себя в один ряд с такими антинациональными элементами как Лейла Юнус, Хадиджа Исмайлова и Акрам Айлисли.

«Если человек использует священные национальные ценности в качестве предмета для своих целей, то это значит, что для него такие понятия, как честь и совесть отошли на второй план. Я не знаю этого человека, и знать не хочу. Видимо, он такими путями хотел добиться благословения «дядюшки Сэма». Он хочет присоединиться к антинародным силам и обогатиться за счет этого. Азербайджанский язык является самым прекрасным языком для всех азербайджанцев. Мы гордимся тем, что говорим на азербайджанском языке», - сказал он.

Напомним, что ранее известный в узких кругах интернет-деятель, а по совместительству еще и глава туристической компании Paramount Travel club Фикрет Мамедов оскорбительно отозвался об азербайджанском языке.  В частности, он назвал азербайджанский язык «языком массового подхалимажа, лизоблюдства, некомпетентности, необразованности и отсталости».

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