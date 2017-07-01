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Facebook объявил о смене алгоритма борьбы со спамом

 

Социальная сеть Facebook сообщила об изменениях в алгоритме борьбы со спамерами, говорится в заявлении компании.

Ранее социальная сеть Facebook объявила новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через платформу: к оценке текстов будут привлекать пользователей и сторонние организации — новостные порталы, агентства, телеканалы.

По словам вице-президента Facebook Адама Моссери, данная мера коснется небольшой группы людей, которые ежедневно публикуют большое количество информации низкого качества.

Отмечается, что это касается публикации ссылок, но не повлияет на размещение фотографий, видео, статусов и другого контента.

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