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Новое обвинение Януковичу

 

Генеральная прокуратура Украины подготовила новое обвинение бывшему президенту страны Виктору Януковичу в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года на Евромайдане. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Новое обвинение ГПУ также подготовила экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, бывшему замглавы МВД Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Якименко, первому зампредседателя СБУ Владимиру Тоцкому, а также экс-заместителю начальника — начальнику милиции общественной безопасности главного управления МВД Украины в Киеве Петру Федчуку, добавил Луценко.

По словам Луценко, они обвиняются в «незаконном препятствовании проведения митингов и шествий, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий». Кроме того, их заподозрили в «умышленном убийстве двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также организации террористического акта», отмечается в сообщении.

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Новое обвинение Януковичу
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