Сырная реформа в Грузии

Власти Грузии внесли изменения в технический регламент о молоке и молочных продуктах — с 1 июля "сыром" в стране можно будет называть только продукты из натурального, а не сухого молока.

Как отмечает Национальное агентство продовольствия минсельхоза страны, данные изменения обусловлены тем, что "в последнее время участилось производство сыра при использовании сухого молока".

Производители молочных продуктов в случае нарушения новых правил будут оштрафованы на сумму от приблизительно 160 до 500 долларов.

Новые регуляции также касаются сливочного масла — этим словосочетанием теперь можно называть только те продукты, содержание молочных жиров в которых составляет не менее 39% и не более 79%.

В Грузии на данный момент официально зарегистрировано 14 видов сыра, самыми популярными являются сыр сулугуни и имеретинский. Также популярность среди туристов набирают сыры, которые выдерживаются в меде и в вине. В столице Грузии часто организуют разные выставки и фестивали разных сортов сыра.