Заявление депутата Азербайджана взорвало информационное пространство СНГ

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня в ходе заседания Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев предложил запретить депутатам и чиновникам льстить, петь дифирамбы и панегирики, а также подхалимничать. Депутат на этом не остановился, предложив и вовсе наказывать своих коллег-льстецов. При этом Гудрат Гасангулиев привел в пример Узбекистан, где по его словам, льстить запрещено на государственном уровне.

Спикер Октай Асадов попытался возразить Гудрату Гасангулиеву, отметив, что реализация его предложения крайне затруднительна, т.к. сначала надо определить критерии лести, чтобы потом за нее наказывать.

О каком же успешном узбекском опыте борьбы с лестью заявлял Гудрат Гасангулиев?

По всей видимости, депутат имел в виду информацию радиостанции «Свобода», недавнем решении нового президента Узбекистана, запрещающим узбекским певцам петь хвалебные песни в честь президента.

Недавно власти Узбекистана и вправду заявили о запрете на такое подхалимство и предупредили, что хвалебные песни, посвященные действующему главе государства могут стоить певцам и композиторам их лицензий на исполнение. Это объявление было сделано после встречи 2 июня в "Узбекконцерте" – государственном органе, курирующем узбекскую индустрию развлечений.

Этот шаг был предпринят спустя несколько недель после того, как певица из Узбекистана подверглась критике за музыкальный клип, который она посвятила президенту Шавкату Мирзияеву, пришедшему к власти в сентябре после смерти президента Ислама Каримова, долгое время правившего страной.

Официальный музыкальный видеоролик 49-летней певицы и актрисы Дильфузы Исмаиловой под названием "Пусть будет здоров султан этой красивой земли" впервые был опубликован на сайте YouTube 21 мая, но затем его удалили.

Песня восхваляет Шавката Мирзияева как "прекрасного султана" этой земли, "тень бога на Земле" и "любимого человека". В видеоролике изображен Мирзияев, который 13 лет проработал премьер-министром под руководством Каримова, – во время различных официальных мероприятий, деловых поездок и встреч.

В интервью узбекской редакции Азаттык, вскоре после выхода клипа, Дильфуза Исмаилова сказала, что написать и исполнить подобную песню ее побудили "сердце и совесть". Клип вызвал критику среди пользователей узбекских социальных сетей.

Перестали ли после этого узбекские певцы восхвалять в песнях президента, все еще не известно. Но примечательно, что предложение Гудрата Гасангулиева запретить лесть в Азербайджане было встречено с крайним интересом среди СМИ стран СНГ. По сути, заявление азербайджанского депутата превратилось в самую тиражируемую и популярную новость дня в медийном пространстве СНГ.

В частности, на протяжении всего дня выступление Гудрата Гасангулиева распространяли все ведущие СМИ России, Казахстана, Узбекистана и других стран.