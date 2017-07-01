На востоке Турции расстреляли представителя правящей партии

В районе Личе турецкой провинции Диярбакыр застрелен заместитель регионального главы правящей партии «Справедливости и развития» Орхан Мерджан, пишет Milliyet.
Согласно информации, жизнь доставленного в больницу партийного функционера, который был расстрелян возле собственного дома, спасти не удалось.
По предварительным данным, нападение было совершено террористами ПКК. В регионе началась операция по поимке преступников.
Отмечается, что отец четверых детей О.Мерджан длительное время подвергался угрозам террористов, требовавших от него отказаться от партийной деятельности.