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В Азербайджане увеличен пенсионный возраст

 

Предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет поправки в закон «О трудовых пенсиях» вступают в силу 1 июля.

Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть пенсии». Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.

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