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New York Post – Трампу: «Остановись. Просто остановись»

 

Газета New York Post посвятила необычную статью активности президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщает The Hill.

Текст материала состоял лишь из трех слов.

"Остановись. Просто остановись", — говорится в публикации.

Эти слова газеты стали реакцией на недавнюю перебранку американского лидера с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC. В частности, журналисты Мика Бжезински и Джо Скарборо раскритиковали президента США, после чего Трамп в Twitter оскорбил обоих журналистов, назвав Бжезински "сумасшедшей с низким IQ", а ее напарника — "психопатом". Президент также отметил, что оба ведущих напрашивались к нему в гости на Новый год, причем у Бжезински было "сильное кровотечение" из-за пластической операции на лице.

Американские политики не оставили без внимания слова Трампа и раскритиковали его за резкие выпады в адрес ведущих.

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New York Post – Трампу: «Остановись. Просто остановись»
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