Лукашенко: «Нам не нужны спекуляции на демократии и правах человека»

Беларусь твердо стоит на пути самостоятельного развития и не приемлет потрясений, революций и спекуляций на демократии и правах человека. Об этом говорится в распространенном в субботу обращении президента страны Александра Лукашенко к соотечественникам по случаю отмечаемого в республике 3 июля Дня независимости, передает ТАСС.

«Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляции на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», - отметил белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что «за последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве», - подчеркнул он.

Президент также заявил, что «Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития». Кроме того, Лукашенко отметил, что в стране царят мир и порядок.

«Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели», - указал он.