Теневое ЦРУ: «Россия сконцентрирует свои силы на Кавказе»

Военный бюджет России был сокращен на 5% – впервые за почти двадцать лет. Это означает, что Кремль вынужден принимать трудные решения для определения приоритетности потребностей в обороне. О военных планах Кремля идет речь в прогнозе частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor (организацию также часто называют "теневым ЦРУ").

Аналитики Stratfor считают, что из-за ограничения финансов России придется более четко сфокусировать свои силы и частично отказаться от морских амбиций. Так, все силы будут сконцентрированы на южных и западных военных округах. Они отвечают за важные оперативные зоны, включая страны Балтии, Украину и Кавказ.

Кремль также будет уделять первоочередное внимание арктическому Объединенному стратегическому командованию «Север», которое получит статус военного округа к 2020 году. Оно включает в себя главную часть ядерных сил России и согласуется со стратегической направленностью Вооруженных сил.

В Stratfor считают, что оборонные приоритеты России отражают то, что власти страны воспринимают как самые большие угрозы безопасности. С точки зрения Москвы, главную опасность по-прежнему представляет посягательство НАТО на западный фланг РФ, что требует мощного ядерного сдерживания, усиленного летальным наземным и воздушным вооружением.

Россия развивает миссии, которые предусматривают переброску сил в отдаленные регионы – от Арктики до Сирии, – если там есть дружественная среда. Исходя из этого, Кремль будет уделять большое внимание созданию гибких наземных сил с расширенным стратегическим авиатранспортным флотом.

В конце концов Россия признает, что нельзя быть одновременно и большой морской, и большой континентальной державой.