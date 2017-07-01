Азербайджану нельзя отставать от современного мирового тренда, обязывающего как можно скорее перейти с автомобилей с бензиновым двигателем на экологически безупречные электромобили, считает эксперт по транспорту Аршад Гусейнов.

В беседе с haqqin.az А.Гусейнов отметил, что в нескольких странах общественный транспорт уже электрифицирован, а в Турции, Германии, Дании, Норвегии, Индии приняты решения о постепенном переходе на незагрязняющие окружающую среду электромобили. К примеру, в 2018 году весь таксопарк Стамбула и Анкары будет работать на электричестве.

Эксперт считает, что для того, чтобы восстановить в Баку электротранспорт - трамвай и троллейбус - потребуются немалые расходы на строительство соответствующей инфраструктуры, поэтому гораздо легче заменить дизельные автобусы на электробусы.

«Кстати, в Москве в тестовом порядке на некоторых маршрутах уже работают электробусы, а со следующего года в российской столице начнется массовое использование этого инновационного вида транспорта», - отметил эксперт, почеркнув, что электробусы - очень удобный и экологический чистый вид транспорта.

Напомним, в последние годы были потрачены десятки миллионов долларов на обновление автобусного парка в Баку.