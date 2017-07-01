Продолжение. Начало читайте в статье "А в Беларуси вводят налог на секс".

"У наших двух государств всегда была непростая история, - говорит мне мой гид по Минску Татьяна. - Ведь сколько сил мы потратили на то, чтобы нашей столице было присвоено звание "Города-героя". До этого 8 городов были удостоены этой награды. Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса получили ее еще в 1945-ом. А борьба Минска, который в годы войны был центром партизанского движения и всей Беларуси, в наибольшей степени пострадавшей от фашистского вторжения, республики, где погиб каждый третий житель в течение десятилетий, игнорировалась Кремлем".

Последний бой – он самый главный

Впервые белорусы обратились к руководителям Компартии республики, чтобы те ходатайствовали о присвоении звания "Города-героя" Минску еще в 1945 году. Но реакции никакой не последовало. В 1974 году первый секретарь ЦК Компарии Белоруссии Петр Машеров вновь направляет записку по этому вопросу в ЦК. Ответа нет.

"Сломать" союзное сопротивление удалось лишь после публикации в газете "Известия" большого очерка "1100 дней" замечательного белорусского журналиста, драматурга, собкора "Известий" в Минске Николая Матуковского.

Очерк, рассказавший о борьбе минчан против гитлеровской оккупации, произвел оглушительный эффект. Люди завалили Центральный комитет письмами, полными возмущения: почему Минску до сих пор не присвоено звание "Города-героя"? И уже через два месяца в июне 1974 года появилось постановление о награждении Минска орденом Ленина и медалью "Золотая звезда".

Однако ушло еще четыре года, прежде чем этот орден был официально вручен городу. Брежнев и некоторые другие члены Политбюро открыто недолюбливали Машерова, считали его "партизаном". Сам "дорогой Леонид Ильич" соизволил появиться в Минске лишь в июне 1978 года. Свидетели визита говорят, что он в течение всего торжественного заседания, состоявшегося в Оперном театре города, был непривычно мрачен, все время молчал, а после первого тоста покинул банкет в дурном расположении духа.

Петр Машеров трагически погиб в автомобильной катастрофе два года спустя. В тот день, 4 октября 1980 года он выехал из Минска в город Жодино на автомобиле "Чайка". По непонятной причине и вопреки инструкциям впереди шла не машина ГАИ с мигалкой, а белая «Волга» с громкоговорителем. Авария произошла на дороге, ведущей в Москву. Навстречу кортежу ехал МАЗ, ему была дана команда остановиться. Грузовик стал тормозить, но тут его стал обгонять гружёный картошкой самосвал. Передовая «Волга» пролетела буквально в нескольких метрах от него. Водитель Машерова повторить манёвр не успел. На скорости около 100 километров в час автомобили столкнулись — погибли все, кто был в «Чайке». А салон машины - какая чудовищная ирония! - был засыпан картошкой из кузова грузовика.

Вокруг этой катастрофы до сих пор ходит немало слухов. Ее посчитала не случайной Наталья Машерова, дочь белорусского руководителя. "Отец не дожил до Пленума КПСС меньше двух недель, - говорит она. - Всё было решено. Он шёл на место Косыгина. Я понимаю, что отец мешал многим". Как считают белорусские эксперты, нет ответа на вопрос - почему на том проклятом перекрёстке машина сопровождения отрывается на 150 метров?

Машеров с почестями был похоронен в Минске 8 октября 1980 года. На панихиде присутствовали десятки тысяч минчан, любивших своего руководителя. От ЦК КПСС на похороны кандидата в члены Политбюро приехал лишь секретарь ЦК Михаил Зимянин...

...Мой гид Татьяна между тем продолжала мне рассказывать о том, каким замечательным человеком был журналист "Известий" Николай Матуковский, о том, что эта газета в советскую эпоху была лучшей в стране, говорила о силе печатного слова. Но я слушал ее уже в пол-уха...

"Не верь. Не бойся. Не проси"

С Николаем Матуковским наша встреча состоялась в ноябре 1989-го. Незадолго до этого я вернулся из Гаваны, где в течение семи с половиной лет был собкором "Известий". А тут в редакцию приехали гости - кубинские журналисты, и меня руководство попросило показать им страну, и я выбрал Минск и Вильнюс.

Матуковский встретил нас на Минском вокзале и тут же ошарашил. "Сегодня вечером идем в гости к Василю Быкову", - сообщил он. Ничего себе - было 7 ноября, но прославленный писатель отменил все приглашения, чтобы по просьбе своего друга принять кубинских гостей.

Писатель встретил нас у себя дома. Стол был уже накрыт. Однако беседа, в которой я служил и переводчиком, шла с трудом. Гости рассказывали о замечательных достижениях в строительстве социализма на острове Свободы под руководством гения Кастро. Я как мог, нивелировал панегирики в адрес кубинского руководства, но когда речь зашла об успехах Национальной ассамблеи, кубинского парламента, Быков прервал гостя. "Говно ваш парламент, - сказал он, как отрезал. И добавил: "Как, впрочем, и наш".

Гости уставились на меня. "Писатель говорит, что ваша ассамблея еще молода", - вольно перевел я, дабы избежать скандала. Гости радостно закивали головой. Матуковский хмыкнул в кулак.

Василь Быков всегда был непогрешим в своем неприятии тех, кого принято называть "твердой рукой". Свою фронтовую, как говорили "лейтенантскую" - и антисталинскую правду он отстаивал, не щадя сил и не признавая компромиссов. Еще до нашей встречи с ним, где-то в начале 70-ых его подвергали настоящей травле, в его гродненской тогда квартире били окна, в школе преследовали сыновей, которых называли "детьми предателя". Власти не могли простить Быкову, что в каждой его повести был изменник, черная душа, что большинство его героев погибало. Это никак не сочеталось с официальной пропагандой…

Отношение к писателю не изменилось и в годы горбачевской перестройки. Российские газеты отказывали печатать интервью с ним, в которых он говорил о пьянстве, воровстве -от мелких несунов до государственных аферистов, о бюрократии, чиновничестве, которое вознеслось как никогда, о рабской психологии людей, о смещении и подмене ценностей. Отношения с Александром Лукашенко у него не сложились с самого начала. Быков крайне резко говорил об интеграции Белоруссии и России, полагая, что Россия поглотит его родину.

Формально никто не изгонял Василя из Белоруссии. Он уехал сам, поняв, что не сможет жить в новой стране. Сначала жил в Финляндии, где провел два года по приглашению ПЕН-центра, потом были Германия, Чехия. В январе 2000 года "Известия" посвятили писателю первую полосу с фотографией горестного Быкова, подпирающего рукой лоб. Заголовок был впечатляющий. Лагерный. "Не верь. Не бойся. Не проси". И подзаголовком шло "Приютит ли Россия Василя Быкова".

Но никто писателя не пригласил. России писатель-диссидент также был не нужен. Василь Быков умер в онкологическом госпитале в Боровлянах под Минском 22 июня 2003 года. В годовщину начала войны. Как и в 41-ом это было воскресенье.

Земля и небо Язела Дроздовича

Мои минские друзья познакомили меня с жизнью и творчеством любопытнейшего самобытного белорусского художника Язела Дроздовича. За пределами Беларуси его мало кто знает. А на родине его имя носят улицы в Минске, Орше, Молодечно и других городах, в его честь выпущена почтовая марка, ему поставлены памятники и снят фильм "Земля и небо".

Дроздович (1888-1953 гг.) в более широком плане был не только живописцем, но и графиком, скульптором, писателем, фольклористом, этнографом, философом, археологом. По разнообразию увлечений, давших уникальные плоды, его даже сравнивают с Леонардо да Винчи.

В тридцатые годы прошлого столетия он, тщательно изучив астрономическую литературу в библиотеке Виленского университета (ныне Вильнюсского), приступил к разработке своей теории взаимодействия планет и проектов летающих космических ракет. Красочные картины Дроздовича "Встреча весны на Сатурне", "Вечер в марсианской пустыне", "На обратной стороне Луны" поражают воображение.

"Дроздович-художник находился вне стилей и направлений", - объясняли мне мои гиды. Эту особенность художника подметил во время посещения Белорусского национального художественного музея директор Лувра Анри Лауретт. Он подолгу стоял перед каждой картиной мастера. И удивлялся тому, как самобытный белорусский художник, живший в первой половине ХХ века, искренне и увлеченно рисовал жизнь на Сатурне, Марсе, Луне. Причем рисовал так, что и космонавты, высадившиеся на других планетах, и космические ракеты очень похожи на современных.

Гениальное предвидение? Да, возможно. Но все равно поразительно: как в эпоху сталинского коммунизма художник воссоздавал в своем воображении другие планеты? Что было у него в голове?

Уже после войны, в 1949 году, Язеп Дроздович попытался опубликовать свою монографию «Теория движения в космологическом значении». Но безуспешно, его на родине не поняли. Да и кто там тогда мог его понять...

Сидящий на двух стульях

Но спустимся с Марса и Сатурна на землю Беларуси. И здесь мы тоже увидим фантастические проекты. Мне рассказывают, что власти всерьез задумались над производством белорусской кока-колы. На основе бульбы. Картофеля.

Но при этом, как говорят местные независимые экономисты, при снижении урожайности традиционных для Беларуси сельхозкультур бульбу стали завозить из Египта. И в этих условиях Лукашенко решил превратить республику... в огромную бахчу. Президент начал выращивать арбузы и дыни на собственном участке и потом призвал соотечественников последовать его примеру.

"Давайте будем выращивать бахчевые в Полесье, - сказал он. - Надо передать губернаторам по арбузу, чтобы они убедились, это - реально".

Но Беларусь не только готовится стать региональной бахчей. После того, как Запад ввел экономические санкции против России, страна, не имеющая выхода к морю превратилась в крупнейшего поставщика соседу креветок, устриц, мидий и морской рыбы. По данным Национального статистического комитета Беларуси, только за девять месяцев, последовавших за введением западного продовольственного эмбарго против России, экспорт форели в братскую страну вырос в 541 раз, креветок и моллюсков почти в 200 раз.

Инспекторы Россельхознадхора в Брянской, Смоленской. Псковской областях едва ли не ежедневно в течение многих месяцев обнаруживали белорусские фуры с контрабандными европейскими продуктами. Потом контроль ужесточили, но контрабанда продолжает идти, граница-то не на замке.

А в последние недели добавилось хлопот и российским иммиграционным офицерам. Власти Беларуси объявили безвизовый въезд в страну сроком на пять дней для граждан 80 стран.

Вот и получилось, что я вылетал из Москвы в Минск, будто это был Иркутск или Воркута, а через неделю, когда вернулся, в аэропорту Внуково меня направили уже в зону международного контроля.

Такая вот она, Беларусь, страна с космическими мечтами ее граждан и поистине вселенскими амбициями своего президента. Она еще не определилась, куда ей идти. А сидеть, ерзая на двух стульях, неудобно. Да и сами стулья - вот беда - стали разъезжаться. Между Востоком и Западом образовалась яма, из которой никак не может выбраться братская Беларусь.