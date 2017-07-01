Губернатор турецкой провинции Анталья объявил повышенный уровень пожарной опасности в районах Манавгат, Алания и Гюндогмуш, где уже второй день идет борьба с огнем, передает News Turk.

Жаркая погода и сильный ветер мешают работе пожарных бригад, которые, кроме борьбы с огнем на земле, начали получать поддержку с воздуха пожарными самолетами-амфибиями и вертолетами.

Особо сильно пострадал лес в районе каньона Сападере, где в зону очага попали 12 жилых домов. В общей сложности, жители более 20 домов в предполагаемой зоне пожара были эвакуированы.

По последним данным, в результате борьбы с огнем пострадали 20 человек: 2 пожарных, 7 сотрудников охраны леса и 11 гражданских получили ожоги различной степени.