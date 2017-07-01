Госдеп США: Азербайджанские девушки – жертвы сексуальной эксплуатации в Иране

На днях Госдеп США, как уже сообщал haqqin.az, опубликовал традиционный ежегодный отчет о положении в сфере борьбы с торговлей людьми в мире. В докладе были особо отмечены успехи правоохранительных органов Азербайджана по борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи лицам, ставшим жертвами этой торговли.

Особое внимание привлекает критичность ситуации, сложившейся в соседнем Иране. В докладе отмечается, что желание иранских женщин и девушек из бедных семей найти работу зачастую превращает их в жертв торговцев живым товаром. Таких женщин и девушек под видом работы привлекают к сексуальной эксплуатации и продают за границу.

В отчете отмечается, что торговцы живым товаром наибольший интерес проявляют к девочкам в возрасте от 13 до 17 лет. Девочки младше 13 лет используются в Иране в качестве работниц по дому, а когда они достигают тринадцатилетнего возраста, то их продают для использования в секс-индустрии. Как отмечает Госдеп, в последнее время резко возросло число малолетних проституток из Ирана, которых отправляют в Дубай и страны Персидского залива. Это свидетельствует об ухудшении ситуации.

«Согласно имеющейся у нас информации, в Тегеране, Тебризе и Астаре возросло число несовершеннолетних девушек, которые подвергаются сексуальной эксплуатации. Временные браки «сигэ» применяются в Иране для коммерческих целей в сфере торговли живым товаром», - говорится в отчете.

Госдеп в своем отчете утверждает, что основным центром по торговле людьми в Иране является провинция Шираз, которая также используется в качестве транзита для азербайджанских девушек, которых посылают в ОАЭ для последующей сексуальной эксплуатации.