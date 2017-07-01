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Тысячи километров кабеля, трансформаторы и подстанции в прифронтовых селах

 

В целях обеспечения бесперебойных, устойчивых и качественных поставок электроэнергии потребителям в соответствии с мастер-планом за последние два года ОАО «Азеришыг» провело работы по перестройке и капитальному ремонту электрооборудования в Физулинском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

Согласно информации, были заменены 65 старых трансформаторов на новые и более мощные, установлены 370 10-квт опорных столбов, 1450 4-квт опорных столбов, заменены 43 тысячи метров кабеля и протянуты новые линии электропередач.

За последнее время в Физулинском районе были установлены 20 новых трансформаторов.

В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы, которое находится на служебной территории Физулинской электрической сети, продолжаются широкомасштабные работы по обеспечению села электроэнергией. Сюда из подстанции «Горадиз» в Джоджуг Марджанлы проведена ЛЭП протяженностью 8300 метров.

Кроме того, на территории села возведена 35/10 Кв подстанция, отвечающая современным стандартам. В настоящее время продолжаются работы по обеспечению электричеством строящихся на территории села домов.

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