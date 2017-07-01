Синоптики предупреждают о жаре

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Ночью местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в некоторых местах - 37° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

Министерство предупреждает население в связи с повышением температуры воздуха. С 3 по 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 33-37° тепла, местами - 39°. В этот период на Абшеронском полуострове будет дуть слабый ветер, что в сочетании с высокой температурой воздуха неблагоприятно скажется на состоянии большинства людей. Днем не рекомендуется оставаться долгое время под солнцем.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью в некоторых горных районах будут грозы, возможны кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

С 3 по 7 июля в некоторых районах максимальная температура воздуха составит 35-40° тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и в некоторых районах Центрального Арана – 41-43°, в горных районах – 28-33°.