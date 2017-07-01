В политической прессе США пишут о разделе Сирии как о свершившемся факте. Мало того, там считают, что это единственный путь для прекращения войны (см. статью Дениса Драговича и Ричарда Айрона в National Interest http://nationalinterest.org/feature/its-time-break-syria-21308). Пациента решено расчленить, якобы для того, чтобы отдельные части его тела зажили счастливой самостоятельной жизнью. В Ираке такая программа уже реализована, и ее последствия очевидны. На какие части предполагается делить Сирию, и кто будет нести за них ответственность?

Идея о необходимости раздела стран Ближнего Востока в США появилась еще во время войны в Ираке. В 2006 г. известный американский стратег Ральф Петерс опубликовал карту, на которой границы всех современных ближневосточных государств были перекроены. Ирак стал первой жертвой этого подхода. Судя по всему, с референдумом о независимости курдских территорий, который должен пройти в сентябре 2017 года, его раздел станет фактической реальностью.

О разделе Сирии впервые заговорил американский госсекретарь Джон Керри в феврале 2016 года. Он сообщил, что у США есть «план Б», который вступит в силу если будет зафиксирован провал переговоров между сирийским режимом и оппозицией в Женеве. Новый президент США Дональд Трамп принял план раздела Сирии за основу, провозгласив курдских сепаратистов своими союзниками и начав официально поставлять им оружие.

США

В настоящее время США претендуют на контроль за двумя крупными районами страны. США присутствуют в находящимся под политическим влиянием курдских политических сил север Сирии, на значительном участке сирийско-иорданской границы и пограничном пункт ат-Танф на границе с Ираком. Активное строительство военных баз показывает планы Вашингтона на долговременное присутствие в регионе, которое будет легитимизировано через поддержку курдского сепаратизма на основе проекта Федерации Северной Сирии по образцу соседнего иракского Курдистана. Спорной территорией является район плотины ат-Таура западнее Ракки, в котором США и их союзники располагаются на южном берегу Евфрата. Недавние столкновения между курдами и сирийской армией и сбитый американцами сирийский Су-22 что уходить оттуда США не собираются.

После взятия Ракки Силы демократической Сирии направятся на юго-восток вдоль течения Евфрата для завоевания Дейр аз-Зора и выхода на сирийско-иракскую границу. Однако, совершенно неизвестно, сколько времени им понадобится для взятия Ракки. Пока все силы брошены на столицу ИГИЛ, Дейр аз-Зор может оказаться захвачен сирийской армией или проиранскими добровольческими отрядами.

Турция

Турция после завершения операции «Щит Евфрата» контролирует небольшую территорию на севере Сирии, разделяющую курдские кантоны. В целом операция достигла лишь части поставленных перед ней своих целей – ликвидировала возможность соединения подконтрольных курдам территорий на востоке (Камышлы) и западе (Африн). Однако, дальнейшее расширение экспансии было поставлено под вопрос вследствие наступления с юга сирийской армии. Под командованием Турции в полной боевой готовности в настоящее время находится значительное количество отрядов вооруженной оппозиции численностью до 3000 человек.

Как нам сообщают из Вашингтона, центр планирования военных операций в иорданском Аммане обратился с запросом к Анкаре об отправке этих отрядов под командование США для сдерживания наступления проиранских отрядов в районе ат-Танф, однако, турецкое руководство отказало американцам. В настоящее время Турция находится в поиске возможностей расширения зоны своего влияния за счет курдского кантона Африн, в связи с чем пытается выйти на сотрудничество с Дамаском и Москвой.

Сирийские журналисты из Африна пишут о настоящей панике в курдском руководстве. На днях сирийские военные фактически прекратили пропуск грузов, идущих в Африн. Организованное двумя месяцами ранее сообщение между Манбижем и Африном прекращено. По сведениям из Алеппо 28 июня сирийскими властями было арестовано 83 курдских политических активиста. Учитывая недавние воинственные заявления Эрдогана в отношении сирийских курдов и участившиеся с 25 июня регулярные обстрелы кантона Африн в ближайшее время возможно начало широкомасштабной операции турецких войск при поддержке протурецкой сирийской оппозиции в направлении Африна при поддержке сирийских властей или даже активном участии сирийской армии.

Для Турции выгоден контроль Дамаска над Африном, поскольку это обеспечит относительную надежность охраны границы с Турцией и затруднит транзит оружия боевикам Курдской рабочей партии из Сирии. В случае завоевания территории округа Африн Турция может столкнуться с террором, и удержать эту территорию будет весьма проблематично. Вместе с тем, захват Африна позволит Турции значительно расширить зону своего влияния за счет соседней провинции Идлиб, находящейся полностью под контролем боевиков. Создание прямого сообщения между Турцией и Идлибом через район Африна позволит значительно усилить там позиции Анкары и ликвидировать влияние террористических группировок (Хайат Тахрир аш-Шам). В настоящее время в Анкаре размышляют о выборе между сотрудничеством с Дамаском по разделу Африна или проведением широкомасштабной военной операции.

Иран

В Тегеране совершенно не пытаются отказываться от своих планов по созданию «шиитской геополитической оси», в которой Сирия должна играть ключевую роль. За 2017 г. Иран увеличил численность своих добровольческих подразделений в Сирии до 6000 человек. Это стало возможно в связи со снижением интенсивности боевых действий в Ираке, росту значения борьбы с ИГИЛ и развитию политики привлечения в отряды шиитов из Ирака, Пакистана и Афганистана. Расширение военного присутствия Ирана в Сирии позволило провести ряд широкомасштабных операций против ИГИЛ, в результате которых под иранским влиянием оказались значительные территории к югу от Пальмиры (район фосфатных месторождений Хнейфис и аш-Шаркийе), а также небольшой участок границы с Ираком (севернее ат-Танфа).

Иран извлек большие выгоды из дипломатического конфликта между Дохой и Эр-Риядом, поскольку оказался единственным соседним государством, способным быстро обеспечить население Катара продовольствием. В ответ на обвинения в финансировании ИГИЛ и других террористических организаций в Катаре резко сократили помощь союзным группировкам, а также бедуинским племенам, действующим в сирийской пустыне на границе с Ираком. Это позволило проиранским отрядам отказаться от остановленного американскими авиаударами наступления на ат-Танф и успешно продолжить его на северо-восток в направлении станции Т2 и пограничного с Ираком города Аль-Букамаль.

На освобожденной от ИГИЛ границе Сирии и Ирака отсутствуют удобные пути сообщения. Магистральные дороги располагаются или южнее в ат-Танф (шоссе Багдад – Дамаск), или севернее в Аль-Букамале (Дейр аз-Зор – Багдад). Первая находится под контролем спецназа США и, как говорят в Вашингтоне, не будет передана проиранским добровольцам ни при каких обстоятельствах. Вторая хорошо укреплена и находится под контролем ИГИЛ, являясь единственным безопасным путем, связывающим сирийскую и иранскую группировку террористов. Таким образом, до сих пор Ирану не удалось выполнить основную свою задачу по обеспечению надежного сухопутного сообщения по линии Тегеран – Бейрут.

Россия

Россия в последнее время не предпринимает в Сирии активных боевых действий. Воинственные заявления командования о том, что все американские самолеты южнее Евфрата будут считаться целью несколько поумерили пыл летчиков международной коалиции. Однако, никаких шагов для выдворения американцев из района плотины ат-Таура за Евфрат сделано не было. Кажется, российские власти полностью удовлетворены своей зоной влияния на побережье и в районе Пальмиры и не будут пытаться ее расширить.

Сирия

Еще совсем недавно казалось, что официальный Дамаск полностью отказался от проведения независимой политики и вручил свою судьбу в руки союзников из России и Ирана. Однако, умело лавируя между их интересами и играя на противоречиях сирийской власти удалось отстоять определенную свободу рук и значительно укрепить армию. Заключение перемирия в Астане позволило Дамаску снять часть войск с фронта в районе Хамы и переместить их восточнее в район Итрия и Ханасир на дороге, соединяющей Алеппо с южной Сирией.

В течение июня сирийская армия провела успешную операцию и замкнула кольцо окружения вокруг большого занятого ИГИЛ пустынного района у юго-востоку от Алеппо. Под контролем сирийского правительства оказался стратегический трубопровод, по которому до войны из провинции Хасеки шла нефть. Теперь сирийские власти смогут договориться с курдами о поставках нефти, которой так не хватает Дамаску.

Теоретически сирийские войска после уничтожения окруженной группировки ИГИЛ теперь могут продолжить наступление на восток в сторону Дейр аз-Зора, однако, сил у них для этого явно недостаточно.

Раздел Сирии на зоны влияния отнюдь не будет означать прекращения конфликта. Внешние субъекты до сих пор не разрешили своих противоречий по сирийскому вопросу, поэтому будут использовать подконтрольные им войска для того, чтобы насолить противникам. Наибольшая конфликтность будет ожидаться на востоке, где соприкоснутся американская и иранская сферы влияния. США и Израиль не потерпят налаживания сухопутного сообщения между Тегераном и Бейрутом. Кроме того, в провинциях Хасеки и Дейр аз-Зор находятся крупные запасы нефти. В Вашингтоне постараются не допустить использования этих месторождений сирийскими властями.