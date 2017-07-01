В Баку задержали фальшивомонетчиков

В Баку задержаны отец и сын Новрузовы, которые пытались расплатиться фальшивыми купюрами и продававшие фальшивые банкноты, сообщает сайт МВД Азербайджана.
Согласно информации, 30 июня в одном из расположенных на территории Хатаинского района маркетов жители города Баку Самед Новрузов и его сын Наби при покупке товаров расплатились фальшивой банкнотой номиналом 100 манатов. Они были задержаны сотрудниками Управления охраны Хатаинского района и доставлены в 34-е отделение полиции.
По факту ведется расследование.