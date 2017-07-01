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В Индонезии призвали к бойкоту Starbucks Из-за поддержки ЛГБТ

 

Лидер второй по величине мусульманской организации Индонезии призвал к бойкоту кофеен сети Starbucks в связи тем, что она поддерживает ЛГБТ, тем самым представляя угрозу для «религиозных и культурных» ценностей страны, передает Reuters.

За исключением ультраконсервативной провинции Ачех, гомосексуализм не преследуется законом в Индонезии. Но в последнее время здесь повысилось число рейдов в отношении ЛГБТ-сообщества.

Лидер организации Мухаммадии, в которую входят около 30 миллионов человек, Анвар Аббас заявил, что правительство должно аннулировать лицензию Starbucks, поскольку поддержка компании ЛГБТ-сообщества «не соответствует» идеологии страны.

«Если Starbucks занимается бизнесом, то прекрасно. Но не надо навязывать нам идеологию», - сказал Аббас.

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