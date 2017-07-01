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Авианосец ВМС США зашел в израильский порт

 

Американский атомный авианосец "Джордж Буш", находящийся на выполнении боевого задания в восточной части Средиземноморья, в субботу зашел в израильские территориальные воды и встал на якорь близ порта Хайфа, сообщила газета "Едиот ахронот".

Авианосец "Джордж Буш" слишком большой, чтобы зайти в сам порт, поэтому он встал в 4 км от берега. Его визит в Израиль для отдыха команды и пополнения запасов продлится до среды.

Это первый визит американского атомного авианосца в Израиль за последние 17 лет.

Авианосец "Джордж Буш" вместе с кораблями авианосной ударной группы находится в зоне ответственности 6-го оперативного флота ВМС США в Средиземном море с 5 июня. Его палубная авиация принимала участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям террористической группировки ИГ в Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Ранее авианосная ударная группа "Джорджа Буша" находилась в Персидском заливе, откуда ее палубная авиация наносила авиаудары по целям ИГ в Ираке.

В состав группы входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" и "Хью Сити", а также ракетные эсминцы "Тракстан" и "Лабун". Личный состав авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Джордж Буш" насчитывает почти 6 тыс. человек. В составе авиакрыла авианосца насчитывается около 80 боевых самолетов.

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