Ильхам Алиев уволил главу Ясамальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Аскер оглу Мехтиева от обязанностей главы исполнительной власти Ясамальского района Баку, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Аскер оглу Мехтиева от обязанностей главы исполнительной власти Ясамальского района Баку, сообщает официальный сайт главы государства.
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