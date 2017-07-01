Ильхам Алиев поздравил Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества между Баку и Минском, сообщает пресс-служба главы государства.

«Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия», - говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева на имя президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю национального праздника – Дня независимости.

Президент Азербайджана подчеркнул значительные успехи в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития, достигнутые в Беларуси в последние годы.

«В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия», - отметил Ильхам Алиев.