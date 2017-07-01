Стрельба в ночном клубе в США: ранены 17 человек

По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок (США, штат Арканзас). Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает Fox News.

В результате инцидента никто не погиб. Уточняется, что один из раненых находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет.

Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.

Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения и случившееся не связано с терроризмом.