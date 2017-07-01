Европа простилась с Гельмутом Колем

Европа простилась с бывшим канцлером ФРГ, первым руководителем объединенной Германии Гельмутом Колем (1930-2017). Официальная общеевропейская траурная церемония состоялась в субботу в здании Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге, передает ТАСС.

Прощание с Колем в Страсбурге было организовано по совместной инициативе трех руководящих органов ЕС - Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета. По этому случаю в Страсбург были приглашены около 1,4 тысячи гостей в составе порядка 40 делегаций от разных стран мира и международных организаций. В числе приглашенных - бывшие и действующие главы государств и правительств, монархи, родные и близкие семьи Коля.

Церемония проходила в торжественной обстановке в Страсбургском здании ЕП. Гроб с телом Коля был выставлен для прощания в зале заседаний и накрыт флагом Евросоюза. Вносили его военнослужащие специального батальона охраны Бундесвера и солдаты Еврокорпуса - независимой межгосударственной военной структуры ЕС.

Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр Страсбургского университета. Музыканты заняли место в президиуме парламентского зала и исполнили классические музыкальные произведения немецких и австрийских композиторов - Георга Генделя, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта.

Известие о кончине бывшего канцлера пришло 16 июня. Он ушел из жизни в своем доме в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет.

Церемонию в Европарламенте в Страсбурге завершала мелодия национального гимна Германии и знаменитая "Ода к радости" Бетховена. С последними аккордами в зал вернулись солдаты почетного караула, чтобы вынести гроб с телом Коля.

В ближайшие часы он будет перевезен в немецкий город Шпайер в родной земле Коля Рейнланд-Пфальц. Там в Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.