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Украина обвинила Россию в кибератаке

 

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила российские спецслужбы в распространении вируса-вымогателя Petya, пишет Росбалт.

«Данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием „TeleBots“ и „Blackenergy“. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ», — заявили в ведомстве.

Как отметили в СБУ, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы украинских государственных и частных учреждений якобы «для распространения панических настроений среди населения».

«Обогащение не было целью атаки», — подчеркнула СБУ.

Там также сообщили об «оригинальности» вектора заражения", связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения. Такой метод за прошлые годы «встречался лишь раз» во время атаки хакеров из КДНР, отметила спецслужба.

Вирус Petya 27 июня заразил компьютеры в странах Европы и Азии, а также в США, но больше всего пострадали компании на Украине и в России. В Киеве от действий хакеров пострадала компьютерная система правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры и еще ряд банковских структур.

В целом на Украину, по словам экспертов в сфере кибербезопасности, пришлось 75% от общего числа заражений.

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