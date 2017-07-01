Хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле сего года отдал соответствующее поручение о строительстве новой мечети, некоторые должностные лица самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавад до завершения строительства здания новой мечети. Об этом заявил в интервью АзерТадж помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя увольнение главы исполнительной власти Ясамальского района Ибрагима Мехтиева и снос мечети Гаджи Джавад, расположенной в Баку на бывшей улице «Советская».

Глава государства распорядился приостановить снос мечети и создать соответствующую комиссию для всестороннего и объективного рассмотрения данного вопроса. Комиссия, рассмотрев этот вопрос, пришла к заключению, что снос здания мечети неизбежен и об этом было доложено главе государства.

«Согласно результатам работы комиссии, президент Ильхам Алиев, учитывая в первую очередь общественное мнение, распорядился построить новое здание мечети и лишь после этого завершить снос старого здания мечети Гаджи Джавад», - сказал Али Гасанов.

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство мечети Гаджи Джавад по новому адресу в Ясамальском районе Баку. Здание мечети будет построено на улице Мирзы Шарифзаде. На строительство более широкой, красивой и современной мечети выделено финансирование и место, сказал помощник президента.

«Некоторые должностные лица вопреки распоряжению главы государства самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавад до завершения строительства нового здания мечети. После того как президенту Ильхаму Алиеву доложили о сносе мечети, глава государства немедленно распорядился серьезно наказать виновных», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов также отметил, что основной виновник этого процесса – экс-глава Исполнительной власти района Ибрагим Мехтиев уже освобожден от занимаемой должности.