Подписаться на уведомления
 

Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку

Автор: Отдел информации 

Двое арестованных в Иране азербайджанских активистов объявили голодовку. Они были арестованы сотрудниками спецслужб Ирана и обвинены в сепаратизме, а также в шпионаже. У родственников арестованных требует огромную взятку в размере миллиарда туманов, но этих денег найти невозможно. Об этом пишет сайт Центра по правам человека в Иране.

Первый азербайджанский политический активист Хабиб Сасаниан объявил голодовку 13 июня 2017 года.

Хабиб Сасаниан

«Они обвинили Хабиба в шпионской и сепаратистской деятельности, не предъявив никаких доказательств», - рассказывает супруга арестованного Фарахназ Сасаниан.

По ее словам, следователь, который ведет дело Хабиба Сасаниана на вопрос о том, почему ему предъявлены обвинения в шпионаже, сказал, что это всего лишь обвинения, которые еще надо доказать.

«Мой муж страдает от судорог и ему нужно регулярно принимать лекарства. Он несколько раз упал в обморок в результате резкого снижения давления. Тюремный персонал привязал его к постели, что ухудшило его положение», - рассказывает Фарахназ.

41-летний лавочник Хабиб Сасаниан был арестован сотрудниками контрразведки 15 мая 2016 года вместе с пятью другими  азербайджанскими активистами в Ардебиле. С тех пор он находится в тюрьме города Тебриз. В июне 2016 года прокурор Али Мозаффари заявил, что все шесть арестованных являются членами сепаратисткой организации, которые «раскрыли врагу военную и экономическую тайну».

С этим категорически не согласна супруга арестованного Хабиба Сасаниана: «Мой муж был арестован за законную деятельность по защите прав азербайджанского народа. Он добивался права преподавать азербайджанский язык и против дискриминации этнических групп».

Она также добавила, что у нее потребовали миллиард туманов (300 тысяч долларов) за освобождение мужа.

«Сейчас Хабиб объявил голодовку и требует справедливости. Он подвергается большому давлению со стороны администрации тюрьмы», - сказала она.

Другой азербайджанский активист Сиамак Мирзайи также объявил голодовку 25 июня и добивается своего освобождения из тюрьмы Эвин в Тегеране.

«Год назад предварительный суд приговорил Сиамака к 10 годам лишения свободы и двум годам изгнания за мирную деятельность», - сказал источник, знакомый с этим делом.

Сиамак Мирзайи

«Несмотря на то, что он оставил залог, который был установлен на один миллиард туманов (308 185 долларов США), он содержался в тюрьме незаконно».

Мирзайя, 32-летний активист этнических прав из города Ардебиль. Он был арестован 14 декабря 2016 года агентами разведки в Парсабаде, недалеко от границы с Азербайджанской Республикой.

«Министерство разведки решило, что он действовал против национальной безопасности, когда он собирал людей, чтобы отметить Международный день родного языка (21 февраля 2016 года) и протестовал против дискриминации», - отмечают правозащитники.

866 просмотров


Старости
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом
Кудрин посоветовал Путину заняться Карабахом эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
2 Июл 36° / 24°
3 Июл 36° / 25°
4 Июл 37° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9474 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Пожар в Ширванском заповеднике
Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку
Али Гасанов обвинил экс-главу Ясамальского района в саботаже громкое заявление
Украина обвинила Россию в кибератаке
Европа простилась с Гельмутом Колем
Стрельба в ночном клубе в США: ранены 17 человек
Ильхам Алиев поздравил Лукашенко
Ильхам Алиев уволил главу Ясамальского района
Авианосец ВМС США зашел в израильский порт
В Индонезии призвали к бойкоту Starbucks Из-за поддержки ЛГБТ
Пашабеков торговал марихуаной на реке фото; видео
Марадона: «Трамп для меня – герой мультфильма»
В Баку задержали фальшивомонетчиков
Раздел Сирии наша аналитика
Синоптики предупреждают о жаре
Тысячи километров кабеля, трансформаторы и подстанции в прифронтовых селах
Племянник Сабира Рустамханлы арестован по жалобе сына депутата обновлено
Госдеп США: Азербайджанские девушки – жертвы сексуальной эксплуатации в Иране
Эстония стала председателем Совета Евросоюза
Сильнейшие пожары в Анталье фото
В Баку асфальтоукладчик раздавил рабочего
Тайна смерти Петра Машерова Автор haqqin.az продолжает репортажи из Минска (часть вторая)
Более 200 рейсов задержаны в московских аэропортах
Турция увеличила военный контингент в Катаре
Купили столько автобусов. А мир переходит на электробусы! только в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться