Обвиненные в шпионаже азербайджанцы объявили голодовку

Двое арестованных в Иране азербайджанских активистов объявили голодовку. Они были арестованы сотрудниками спецслужб Ирана и обвинены в сепаратизме, а также в шпионаже. У родственников арестованных требует огромную взятку в размере миллиарда туманов, но этих денег найти невозможно. Об этом пишет сайт Центра по правам человека в Иране.

Первый азербайджанский политический активист Хабиб Сасаниан объявил голодовку 13 июня 2017 года.

«Они обвинили Хабиба в шпионской и сепаратистской деятельности, не предъявив никаких доказательств», - рассказывает супруга арестованного Фарахназ Сасаниан.

По ее словам, следователь, который ведет дело Хабиба Сасаниана на вопрос о том, почему ему предъявлены обвинения в шпионаже, сказал, что это всего лишь обвинения, которые еще надо доказать.

«Мой муж страдает от судорог и ему нужно регулярно принимать лекарства. Он несколько раз упал в обморок в результате резкого снижения давления. Тюремный персонал привязал его к постели, что ухудшило его положение», - рассказывает Фарахназ.

41-летний лавочник Хабиб Сасаниан был арестован сотрудниками контрразведки 15 мая 2016 года вместе с пятью другими азербайджанскими активистами в Ардебиле. С тех пор он находится в тюрьме города Тебриз. В июне 2016 года прокурор Али Мозаффари заявил, что все шесть арестованных являются членами сепаратисткой организации, которые «раскрыли врагу военную и экономическую тайну».

С этим категорически не согласна супруга арестованного Хабиба Сасаниана: «Мой муж был арестован за законную деятельность по защите прав азербайджанского народа. Он добивался права преподавать азербайджанский язык и против дискриминации этнических групп».

Она также добавила, что у нее потребовали миллиард туманов (300 тысяч долларов) за освобождение мужа.

«Сейчас Хабиб объявил голодовку и требует справедливости. Он подвергается большому давлению со стороны администрации тюрьмы», - сказала она.

Другой азербайджанский активист Сиамак Мирзайи также объявил голодовку 25 июня и добивается своего освобождения из тюрьмы Эвин в Тегеране.

«Год назад предварительный суд приговорил Сиамака к 10 годам лишения свободы и двум годам изгнания за мирную деятельность», - сказал источник, знакомый с этим делом.

«Несмотря на то, что он оставил залог, который был установлен на один миллиард туманов (308 185 долларов США), он содержался в тюрьме незаконно».

Мирзайя, 32-летний активист этнических прав из города Ардебиль. Он был арестован 14 декабря 2016 года агентами разведки в Парсабаде, недалеко от границы с Азербайджанской Республикой.

«Министерство разведки решило, что он действовал против национальной безопасности, когда он собирал людей, чтобы отметить Международный день родного языка (21 февраля 2016 года) и протестовал против дискриминации», - отмечают правозащитники.