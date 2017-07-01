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Пожар в Ширванском заповеднике

 

Сегодня примерно в 14:45 на территории Ширванского национального парка произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Так как пожар был зафиксирован после того, как через территорию, находящуюся в использовании компании Salyanoil, проехали 2 грузовика, то предполагается, что огнь попал на эту территорию именно с транспортных средств.

На место происшествия были вызваны сотрудники местных структур Минэкологии и противопожарной службы МЧС. Совместными усилиями пожар был локализован и примерно в 15:30 был полностью потушен.

В результате пожара сгорели только сухая трава и кусты на территории площадью 0,7 га.

Для установления причин пожара и виновных в Ширванском национальном парке была проведена соответствующая закону документация и направлено обращение в районный отдел полиции.

В настоящий момент ведется работа по определению нанесенного ущерба.

Минэкологии еще раз призывает население быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности.

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