Пожар в Ширванском заповеднике

Сегодня примерно в 14:45 на территории Ширванского национального парка произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Так как пожар был зафиксирован после того, как через территорию, находящуюся в использовании компании Salyanoil, проехали 2 грузовика, то предполагается, что огнь попал на эту территорию именно с транспортных средств.

На место происшествия были вызваны сотрудники местных структур Минэкологии и противопожарной службы МЧС. Совместными усилиями пожар был локализован и примерно в 15:30 был полностью потушен.

В результате пожара сгорели только сухая трава и кусты на территории площадью 0,7 га.

Для установления причин пожара и виновных в Ширванском национальном парке была проведена соответствующая закону документация и направлено обращение в районный отдел полиции.

В настоящий момент ведется работа по определению нанесенного ущерба.

Минэкологии еще раз призывает население быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности.